已故前公牛總管克勞斯（Jerry Krause）組成了史上最強大的球隊，打造驚人的6冠王朝，遺憾的是他未能流芳百世，反而在公牛最近的慶典上被噓，承受這一切不公平待遇的是他的遺孀席爾瑪（Thelma Krause）。美媒《雅虎體育》專欄提到，克勞斯之所以被芝加哥球迷厭惡，主要還是因為麥可喬丹（Michael Jordan）的超高人氣與小心眼。
「喬丹是史上心胸最狹窄的運動員。」該文毫不諱言地說，喬丹的偉大和他的小心眼都是體壇罕見，這樣的人只適合被崇拜，偏偏克勞斯不吃那一套。依照美媒的說法，克勞斯是所謂比較白目的人，沒事還要去挑釁喬丹，闖入他的休息室，在他面前說貝勒（Elgin Baylor）是最偉大的球員，力捧喬丹很不喜歡的庫柯奇（Toni Kukoc）。
當時還未進入網路時代，球迷的資訊來源是媒體，在媒體的包裝下，喬丹的每一分缺陷都被美化成讓他邁向成功的特質，包括他目中無人的好強性格。加上克勞斯確實討人厭，皮朋（Scottie Pippen）、總教練菲爾傑克生（Phil Jackson）都恨他入骨，最後也是克勞斯明確告知傑克生不會續約，親手終結公牛王朝。
簡言之，克勞斯的慧眼與喬丹的球技成就了王朝霸業，他們需要彼此卻互看不順眼，注定了不歡而散的結局。克勞斯能在大家看他不爽的情況下任職這麼久，主要是他深獲公牛老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）的信任，然而只做給老闆看，卻無法與球員打好關係，結果恐怕就是像他一樣了。
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