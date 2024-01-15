Former Bulls GM Jerry Krause was boo'd during the team's Ring of Honor ceremony at halftime.



His wife Thelma, who appeared in his place, was captured on the big screen and visibly emotional during the booing.pic.twitter.com/7zLAtOTZvc — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 13, 2024

已故前公牛總管克勞斯（Jerry Krause）組成了史上最強大的球隊，打造驚人的6冠王朝，遺憾的是他未能流芳百世，反而在公牛最近的慶典上被噓，承受這一切不公平待遇的是他的遺孀席爾瑪（Thelma Krause）。美媒《雅虎體育》專欄提到，克勞斯之所以被芝加哥球迷厭惡，主要還是因為麥可喬丹（Michael Jordan）的超高人氣與小心眼。

「喬丹是史上心胸最狹窄的運動員。」該文毫不諱言地說，喬丹的偉大和他的小心眼都是體壇罕見，這樣的人只適合被崇拜，偏偏克勞斯不吃那一套。依照美媒的說法，克勞斯是所謂比較白目的人，沒事還要去挑釁喬丹，闖入他的休息室，在他面前說貝勒（Elgin Baylor）是最偉大的球員，力捧喬丹很不喜歡的庫柯奇（Toni Kukoc）。

當時還未進入網路時代，球迷的資訊來源是媒體，在媒體的包裝下，喬丹的每一分缺陷都被美化成讓他邁向成功的特質，包括他目中無人的好強性格。加上克勞斯確實討人厭，皮朋（Scottie Pippen）、總教練菲爾傑克生（Phil Jackson）都恨他入骨，最後也是克勞斯明確告知傑克生不會續約，親手終結公牛王朝。

簡言之，克勞斯的慧眼與喬丹的球技成就了王朝霸業，他們需要彼此卻互看不順眼，注定了不歡而散的結局。克勞斯能在大家看他不爽的情況下任職這麼久，主要是他深獲公牛老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）的信任，然而只做給老闆看，卻無法與球員打好關係，結果恐怕就是像他一樣了。