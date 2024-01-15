新北市東北角海岸知名地景象鼻岩，去年12月16日發生象鼻斷裂，讓許多民眾感到惋惜，一名男子昨到北海岸象鼻岩，從旁發現斷了鼻子的象鼻岩，不論是角度、線條、外型都很像一隻泡在水裡的水豚君，將其拍下PO網後，逾3千名網友大讚神韻和水豚君很相似，驚喜直呼「又一個新景點誕生。」

原PO昨（14）日於臉書社團《基隆人日常》上傳一張象鼻岩側面照，只見沒了象鼻的岩石，不論是角度、線條、外型，乍看之下都很像一隻泡在水裡、慵懶瞇眼的水豚君，他將這幕拍下來笑說，「象鼻岩可以更名叫水豚君岩了。」

水豚君平常泡在水裡的模樣。（圖／示意圖，達志影像）

原PO向《中時新聞網》表示，他是昨天到北海岸看象鼻岩，看到象鼻沒了感到很惋惜，但希望化身水豚君後，可再帶來觀光人潮。

圖片吸引逾3千名網友關注，不少人驚呼現在的象鼻岩和水豚君很像，大讚東北季風是最棒的雕刻師，「生命自己找到了出路」、「水豚君岩好可愛」、「上面放幾顆橘子會更像」、「又一個新景點誕生。」