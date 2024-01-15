2024年1月15日新北市／警方於搜索過程中意外在駕駛座腳踏墊下發現1包二級毒品安非他命。（新北市土城警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市土城派出所員警14日晚間21時許巡邏勤務，行經中央、慶安路口時，見一輛白色自小客車違停，員警上前盤查並舉發，但該車駕駛遲遲未將車窗拉下並加速駛離，員警立刻尾隨在後，最後在某住家地下停車場門口查獲犯嫌，於車上查獲安非他命及吸食器，全案依毒品現行犯逮捕移送，並針對犯嫌7項交通違規依法舉發，最高可罰新台幣7萬3200元。

土城派出所員警日前巡邏時，見一輛自小客違停在槽化線上前盤查，不料駕駛不發一語且加速駛離現場，員警立即開啟警示燈及警鳴器隨尾該車，過程中還一度跟丟，所幸遇到熱心民眾指引，最後該車駛到中央路二段一處某住宅地下停車場門口，員警立即拔槍喝斥犯嫌下車，最終將犯嫌逮捕。

22歲施嫌稱因該車車牌已被註銷，擔心遭員警開單並拔牌，才會跑給警察追，警方於搜索過程中意外在駕駛座腳踏墊下發現1包二級毒品安非他命，隨後又在後座背包內找到毒品吸食器及玻璃球，事後警方針對施嫌駕車違停槽化線上、使用註銷之車牌、拒檢、無照駕駛、不依規定駛入來車道、轉彎未注意行人及未依規定使用方向燈等7項交通違規行為製單舉發，施嫌也依毒品危害防制條例移請新北地檢偵辦。

土城分局呼籲吸食毒品會嚴重危害身體健康，更不要吸食毒品後駕車，嚴重影響自身及其他用路人安全，請珍惜生命，遠離毒品；雖選舉已告一段落，土城警方仍會持續掃蕩非法，維護市民安心的生活環境。

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