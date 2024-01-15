懸疑台劇《非殺人小說》今（15）日舉辦開播記者會，導演柯貞年帶領演員群劉冠廷、隋棠、柯叔元、于子育、劉亮佐、大文、曾珮瑜、張書豪等人出席。劉亮佐在劇中有大尺度戲碼，一開始還在猶豫要不要接，害怕女兒長大看到，或是學生無法接受，「但看完劇本覺得這戲太好了，當作為藝術犧牲，我們一家人都很愛表演」。

在拍這部戲期間，老婆趙小僑正在坐月子，劉亮佐有跟她報備會拍「大尺度劇情」。他表示老婆沒有生氣，甚至嬌嗔地說：「怎麼沒跟我說！」

劉亮佐為這部戲獻出從影來最大尺度，練習武打時還拉傷背，礙於劇情尚無法公開說太多。柯貞年欲言又止地說：「大家的尺度都有突破以往，後面還有很多腥羶色情節！」劉亮佐直言柯貞年出的表演功課不簡單，「 比較怕學生看到，對我有奇怪反應。導演要我解放、很怪，跟我討論細節的當天晚上，我不是太好過，說『身敗名裂』有點嚴重，但對於女兒跟學生就很尷尬，被做迷因圖怎麼辦？」，心裡依然有點擔憂。

張書豪（左）在《非殺人小說》中飾演警衛，劉亮佐（右）則獻出從影來最大尺度演出。（CATCHPLAY提供）

他也對兒子劉子銓致歉，「我拍《無聲》時，有一直教子銓應該要怎樣，後來跟柯導拍戲才知道真的很難，很花腦筋，誤會他了。」

大文（郭文頤）在片中跟卜學亮演刑警，這是她首次為戲吊鋼絲，走上深蹲之路，「武術指導跟我說要深蹲，因為蹬起來需要大腿的力氣」。柯貞年在旁爆料，大文很會流汗，後製花了很多時間幫她修掉臉上的汗水。