新竹市竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程15日由市長高虹安（右六）主持動土儀式。（陳育賢攝）

新竹市政府積極推動校園改善工程，其中，竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程15日在全校師生的期待下動土，本次工程包括運動操場整建及新建自行車練習場，完工後將提供更安全、多元舒適的活動場地，提升校園體能訓練成效。

主持動土儀式的市長高虹安說，此次市府與學校攜手推動運動場地修整建，希望能帶給新竹的大小朋友更優質的運動設施和空間，這次工程比較特別的是，增加了有高低起伏地形的自行車練習場，讓小學生從小就能在專業場地練習自行車，學習自行車相關的道路安全交通號誌，熟悉自行車交通規範，未來上國高中時實際騎上道路，能更有道路安全與交通意識。

此外，新的操場也將提供民眾在安全舒適的環境中享受運動的樂趣，更啟迪學童探索多元面向體育活動及培育運動選手。

高虹安指出，竹蓮國小除了運動操場整建工程外，2023年至今也完成竹蓮國小搬遷特教班教室、新建知動教室、建置與裝修活動中心，以及補助電信設備、校園廣播、竹蓮段2613地號價購等。

另，2023年12月全新啟用的活動中心，則是由市府挹注1億1663餘萬元興建，未來將持續執行通學步道改善工程，市府團隊加緊腳步努力，排除各項疑難雜症，就是要提供市民永續宜居的新竹好環境。

教育處長陳木金表示，竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程動土，總經費為1835萬元，預計今年7月完工，工程不僅是硬體設施的改善，更表達了全人多元教育的重要性，希望學生能夠透過運動培養健康的身心，增強自信和團隊合作的能力，並且發揮創意和領導力。

竹蓮國小校長劉向欣則指出，竹蓮國小操場跑道於2011年整建，至今已逾12年，PU跑道明顯破損及彈性不足，加上排水系統不佳，每逢下雨就積水，感謝市府和各界協助，讓竹蓮國小能持續打造安全舒適的校園，未來工程完工後，不僅讓學生們有嶄新的運動操場能盡情奔跑，自行車練習場也讓學生與周邊居民能騎乘自行車使用，享受優質的運動環境。