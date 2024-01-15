邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

諾魯和台灣斷交，教育部表示，111學年諾魯籍在台就讀學生人數共計52人，包括正式修讀學位外國生21人及華語生31人。其中，由外交部提供之台灣獎學金生在學人數為30名，我國無赴該國留學學生。

目前在台就學之諾國學生中計有30名獲外交部提供的臺灣獎學金，外交部台灣獎學金是否續發予留台就讀之諾國學生，教育部尊重主管機關外交部決定，並將適時洽請相關學校加強對學生之關懷及輔導。

淡江大學主秘劉艾華表示，他們學校有5個諾魯學生，均是拿台灣獎學金在台讀學位，不過其中3個近日已經返國，還有2個分別讀大三、大四，校方16日將找他們來談談，了解他們的想法。

劉艾華說，台諾斷交後，在淡江就讀的諾魯學生可能失去台灣獎學金，如果他們要留下來繼續就讀，那就要自己付學費。依淡江規定，外籍生學費是本地生的1.2倍，但對於斷交國的學生，考慮到他們可能經濟拮据，因此他們可以比照本地生交學費，學校也會全力幫忙他們。

在銘傳大學就讀的諾魯學生有15位，其中8位是學位生、7位是華語生。銘傳大學副校長李藍瑜說，處理斷交國的學生，銘傳已很有經驗，首先會照顧他們的心理感受，再進一步確認他們是否想要繼續留在台灣讀書。

李藍瑜表示，對於斷交國的學生，過去一些銘傳校友或支持人士會捐款來幫助他們，學校也有急難救助獎學金可以用。諾魯宣布和台灣斷交，她聽到時也嚇一跳，銘傳會按照學校的標準作業程序處理，並盡量幫助他們完成學業。