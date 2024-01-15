台南最道地的眷村年貨市集又來囉！今年已邁入第20年的「2024年台南眷村年貨大街」活動，將從1月18至22日在台南市立棒球場棒球大道舉辦，現場集結100攤眷村美食業者，展售南北傳統口味的年貨，每天還將送出200個眷村包子，並搭配摸彩和贈送好禮，主辦單位歡迎大家來逛眷村年貨大街，品嘗美食。

南區市議員林美燕指出，20年前她剛當選市議員時，發現台南各眷村家家戶戶春節前都忙著醃製、陳列傳統年貨美食，經商請當時的水交社興中里長王安國，號召各地眷村美食業者共同舉辦年貨大街，方便各地民眾採買，多年來年貨大街活動內容雖偶有變動，但從不間斷，讓眷村文化得以繼續維持。

現任新生里長王安國也說，這些年來有些眷村美食業者轉業或凋零，但不少第二代、第三代紛紛接棒，傳承了美味，甚至創新口味，像山東大餅、湖南臘肉、劉家雜貨、獅子頭、二空趙家臘味、白雲豬手、二空包家等眷村美食，都值得民眾品嘗。

南瀛美食館長金冠宏認為，去年活動推出眷村特色包子供不應求，造成轟動，已有雲林民眾專程前來採購；為配合今年第20年的盛會，5天活動的每天上午10點，將於入口處贈送眷村包子，限量200個。

台南眷村年貨大街每天活動時段從上午9點至晚上9點，搭配街頭藝人表演，還特別提供公益團體免費義賣攤位，消費民眾可領取摸彩券，閉幕時抽獎，獎品有筆電、電冰箱、洗衣機等大獎。