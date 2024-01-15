台鋼雄鷹今年將加入中職一軍賽場，教練團、外援部分都陸續到位，今年將有多1名外援優惠的部分，確定已經找好洋炮，領隊劉東洋透露，洋炮只差簽約，「是角落內野手，有亞洲經驗。」

新球團進軍一軍首年有外援優惠，雄鷹確定將採取3投1野的陣容，除了目前已確定簽下笠原祥太郎、小野寺賢人2位日籍投手外，另還會找2位洋投，1先發、1後援，洋炮部分也已找到，希望洋將能在二月初、農曆年前抵台加入球隊訓練。

劉東洋表示，目前洋將部分都部署的差不多，接近90%，有些只差簽約而已，「快的話可能下禮拜就會全部確定，最慢也會在一月底前完成，但公布的話會之後再找時間。」另外教練團的部分，17日成軍記者會上會公布90%的名單，路易士、橫田久則等外籍教練都確定留任。

台鋼雄鷹春訓基地在高雄青埔國慶棒球場進行，球隊有安排練習賽，對手部分持續協調中，也會包含來台春訓的韓職球隊，劉東洋說：「春訓比賽會盡量安排在假日，讓更多球迷可以來看，藉由春訓凝聚球迷熱情。」他透露，近日有感受到球迷對雄鷹的詢問度大增，「所以希望能夠打鐵趁熱。」