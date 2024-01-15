新北市萬里區今（15）日發生一起1個多月大的女嬰死亡案件，該名女嬰父親睡醒後發現女兒沒有動靜及回應，立即打電話報案，緊急送往基隆長庚醫院急救，到院前已無呼吸心跳，經急救後仍於下午1時許宣告不治。

據了解，女嬰父親上午餵完奶後，回到臥室睡覺，中午12時許起床查看女兒動靜，卻發現已無反應，立即打電話報案，但送醫後仍然不治。警方初步調查，女嬰身上無外傷，醫生判斷疑為呼吸道阻塞，確切死因後續將由檢警調查釐清。