南投縣衛生局抽驗22家共計80件年節應景商品進行抽驗與查核，結果抽驗全部合格，但查核部分有件標示不符不合格。南投縣衛生局提供

春節將至，南投縣政府衛生局針對市售年節食品進行稽查，共抽驗22家80件商品，15日公布抽驗結果，其中檢驗防腐劑等內容物項目全部合格，但外包裝標示部分則有1件貢丸標示不符規定，已要求業者回收更正並依法辦理。

南投縣衛生局表示，今年「春節複合式專案」計畫，是針對南投縣年節食品製造業者、應景販售年貨的超商量販店業者、年菜餐廳等處，共計稽查22家共80件產品，進行產品內容物抽驗及外包裝標示查核。

內容物抽驗部分、抽驗包含豬肉、牛肋條、香腸、臘肉、火鍋料、蘿蔔糕、豆干及休閒食品果乾等產品，檢驗動物用藥、農藥殘留、過氧化氫、硼酸、著色劑、防腐劑、亞硝酸鹽及衛生標準等項目，檢驗結果皆符合規定

另有關標示查核部分，發現其中1件貢丸標示不符規定，經查產品負責廠商為外縣市，除了依法要求業者回收，也已移請所轄縣市衛生局，依《食品安全衛生管理法》，依其未依規定完整標示或有標示不實之實際狀況處辦。

南投縣衛生局長陳南松提醒業者，產品為完整包裝者，須依據《食品安全衛生管理法》規定，於食品之容器或外包裝，以中文及通用符號，充分揭露產品品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物、製造廠商或國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、有效日期、營養標示等完整資訊，讓消費者安心選購。

陳南松呼籲，民眾在選購年貨時，應注意選購來源、標示清楚的食品，避免購買來路不明的散裝食品；建議對於外觀過於鮮豔非自然顏色的食品、聞起來味道比較刺鼻及酸臭，甚而有不該存有的芳香味之產品避免選購；另建議在下鍋前應正確泡水清洗，有助於去除產品外的灰塵或殘留之食品添加物，以保障食用安全。