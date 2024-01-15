竹田鄉衛生所老舊，屏縣府斥資9300萬重建。(屏縣府提供)

屏東竹田鄉衛生所自1982年建造迄今，既有空間已不敷使用，為提供鄉民更好的公共衛生與醫療服務，屏東縣政府編列9300萬元作為重建經費，15日上午舉行動土典禮，將於2025年竣工啟用。

屏東縣長周春米表示，竹田鄉是客家中堆，有15村，人口近1萬6000人，65歲以上老年人口高達25％，因現有衛生所非常老舊，縣府在現址對面規畫2層樓的淺色日式風格建築，除了作為同仁辦公室、服務場域，也加入長照，規畫身障日照中心，讓身障長輩有個就近照顧的地方。

周春米說，這幾年疫情發生，更顯衛生所對鄉鎮的重要性，目前屏東有8個衛生所規畫重建，相關經費已跟中央爭取，她笑說，希望剛當選屏南立委的徐富癸幫縣府追蹤進度，為8衛生所經費爭取到位，減輕縣府負擔。

屏縣府衛生局說明，車城鄉、竹田鄉衛生所已動工、新園、內埔、枋寮、滿州、萬丹及新埤鄉則陸續規畫中。

衛生局表示，竹田鄉衛生所重建工程，預計新建一棟外牆具淺色日式風格、內裝呈溫暖自然色調的2層樓建築。工程基地面積約1610平方公尺，總樓地板面積約1232平方公尺、約373坪，一樓為衛生所服務空間，二樓為衛生所會議室及辦公室。

整體規畫除提升醫療保健門診友善就醫環境外，一併整合規畫身障日照中心提供身障者所需的長期照護服務，以提升身障者生活品質及減輕家屬照顧壓力。

衛生局表示，屆時將以嶄新的軟、硬體設施設備及優質專業人力加上多元的醫療保健服務，為竹田鄉民眾提供更優質健康醫療照護服務及樂齡生活環境。