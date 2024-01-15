台南舞蹈教育界盛事4校舞蹈聯合展即將舉辦（1/19、1/20），台南市長黃偉哲日前與中學生同台秀舞技，為活動宣傳。今年4校聯合舞展將首度連演2場，並以台南400為主題，展示全新編排的舞碼以及創新舞台燈光設計。

台南4校舞蹈聯合展「舞光肆射」將於1月19日及20日在台南文化中心演藝廳舉辦，日前四校學生前往永華市政中心合體台南市長黃偉哲同台尬舞，為活動宣傳。教育局指出，本次演出的4所學校-中山國中、永仁高中國中部、進學國小及永康復興國小，將連續表演2場，共24齣舞碼，市府歡迎市民一同參與這場舞蹈盛宴。台南市長黃偉哲表示，台南市是文化古都，也是富有文化底蘊的城市，南市藝術才能教育的成果，將會在下週末（1/19-1/20）呈現。黃偉哲歡迎市民朋友一起來看年輕學子們的演出。

台南市長黃偉哲合體中學生宣傳舞展(圖片來源：台南市政府提供)

為因應台南400到來，本次聯合舞展中，永仁高中將以「台南400-城城記憶」為舞劇主題，用赤崁樓地道為背景，改寫「愛麗絲夢遊仙境」，融入台南古今主要族群及重要歷史事件等元素，劇中小女孩象徵成長中有著無限未來的「台南」。永仁高中表示，本次表演邀請永仁傑出校友張品葳擔任編導，包含現代、芭蕾、古典、民俗、創造性舞蹈即興等類型，亦加入112學年參加南市舞蹈比賽獲市代表權的特優作品。

台南市教育局長鄭新輝說明，在108課綱藝術領域，表演藝術為中學必修課程，國小雖以領域教學為原則，但新課綱推行後，許多國小也將藝術領域進行音樂、視覺及表演藝術分科教學，並在校內外積極舉辦藝術相關成果發表會，提供學子展演的舞台，落實多元的藝術學習及美感經驗的累積。