世間人形形色色，既有善良的人，也必有行騙之人，不過有些人天生第六感很強，不容易上當受騙，《搜狐網》分享馬、兔、龍3生肖女冰雪聰明，她們天生第六感強，也很了解人性，任何謊言或欺騙行為，都難逃她們的法眼。

▌生肖馬

屬馬的女人天生聰慧、聰明伶俐，她們眼珠子一轉，就知道別人在想什麼，擅長舉一反三，邏輯思維能力特別強大，所以不要輕易欺騙生肖馬，她們天生第六感強，一說謊就能發現，最受不了別人的欺騙，對肖馬女一定要知無不言、言無不盡。

▌生肖兔

兔年出生的女人心思深不可測，她們不動聲色地觀察著所有人，很瞭解人性，她們最討厭被欺騙，而且第六感特別強，只要別人一說謊，她們一定會發現，瞞不過她們的法眼。

▌生肖龍

屬龍的女人看上去不愛說話，但是人不可貌相，海水不可斗量，肖龍女天生第六感特別強，行事風格很大氣，是絕對的大智慧者，不要輕易欺騙肖龍女，想讓她們上當絕對非常困難。