IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）向Yahoo Finance Live表示，如果我們沒有對AI的好處進行周全的分配，分配不均的情況就會急劇惡化，這將破壞社會結構，以一種對全世界非常不健康的方式進行破壞。她警告，在AI世界裡，社會安全網至關重要。

這些社會安全網可能需要龐大的資金做為後盾。

稍早前，IMF在周日發布一份有關於AI普及對全球經濟影響的大規模研究報告。正時正逢瑞士召開2024年達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）。在這場冠蓋雲集的年度盛會上，AI料將成為微軟共同創辦人比爾蓋茲、OpenAI執行長Sam Altman、Salesforce執行長Marc Benioff等知名科技圈人士的熱門話題。

IMF在報告中指出，全球約40%的就業可能受到AI影響。在已開發經濟體，由於「認知型任務」導向的工作盛行，約60%的就業可能因AI興起而岌岌可危。在新興市場，約40%的就業可能受到影響，而低收入國家的就業曝險約26%。儘管許多新興市場和開發中經濟體可能不會立即面臨AI給就業帶來的衝擊，但它們也已準備好利用AI帶來的好處，這可能加劇「數位落差」（digital divide）和「國家間貧富差距」的現象。

喬治艾娃則在訪談中表示，年長者可能受到AI普及帶來的巨大衝擊，是亟需社會安全網的族群，「你必須能支持那些因為工作消失而墜入懸崖的人。年輕世代的適應能力最強。在某些領域，女性的適應能力比較好，但在其他領域則較差。年長世代可能需要更多的支持，來趕上這個新世界」。

高盛經濟學家在2023年提出的研究報告中指出，AI的進步可能導致全球約3億個全職工作遭到自動化取代，換句話說，也就是失業。以美國為例，在AI興起的浪潮中，大約三分之二的職業將受到某種程度的自動化影響。

新聞業恰恰就是IMF和高盛所討論最佳的例子。

大型語言模型（LLM）正在吸納新聞與資訊並將其傳播給全球大眾，這將減少瀏覽網站的需要。與此同時，媒體業已開始將新聞編輯室的某些功能自動化，以增加內容的數量，並削減成本。新聞集團（News Corporation）執行長Robert Thomson去年底就曾警告，由於AI技術興起，新聞業可能面臨「失業海嘯」。