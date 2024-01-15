有75%的受訪日本公司表示，中國大陸經濟恐怕會持續惡化，或者是維持目前的狀況不變。中國大陸是日本最大的貿易夥伴，也是日本公司行號最大的投資區域之一。

受訪日商內有近半的48%認為，對中國大陸經濟成長不確定性，以及需求疲弱的悲觀情緒，是自己在2023年沒有在大陸投資或減少投資的主因。這些日企也擔心，中國大陸有關間諜行為以及資料跨境傳輸（Cross-border data flows）的法規將會如何實施。

就在2023年4月期間，中國修改反間諜法，並擴大間諜定義的前1個月前，有位涉嫌從事間諜活動的日本商人，卻遭到中國大陸拘留。這位遭到羈押的50多歲日本男子，是日本藥廠安斯泰來（Astellas Pharma）的員工。

儘管中國大陸景氣發展被不少日商看衰，但有半數的受訪者還是認為，大陸是2024年全球最重要的市場或名列最重要的前3名。這些在大陸投資的日企，希望看到大陸的商業環境改善，包括鬆綁對日本公民的簽證限制，以及降低勞動力成本等。