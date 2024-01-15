神盾通過以現金及神盾發行新股為對價之股份轉換案，由神盾取得乾瞻科技已發行百分之百股權。本股份轉換案之對價為乾瞻科技每1股普通股換發現金新臺幣179.48元以及本公司新發行普通股0.959341032股，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，若以最近日之收盤價推算，本案總價金約47億元(現金對價約26億以及股票對價21億)。經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定113年7月1日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，乾瞻科技將成為本公司百分之百持股之子公司。

神盾表示，集團盼藉由整併乾瞻科技，在上游IP到下游IC設計做出完整布局， 勢必可以帶來新客戶成長，對集團會產生非常大效益，將可以發揮「魚幫水、水幫魚」，請拭目以待。

乾瞻科技是一家專注於先進製程從3nm、5nm、7nm等設計、開發、銷售高速接口、標準元件庫及特殊IO的矽智財設計公司，主要產品包含UCIe、DDR及LPDDR Combo PHY、ONFI 5.1 PHY，使用於車用Sensor及傳送IP及高速、低功耗、小面積且可客製化的Standard Cell Library、特殊IO等foundation IP，其中多個IP支持CoWoS/INFO等2.5D/3D先進封裝。客戶包含歐美系AI/HPC大廠客戶、儲存系統廠、車用及國內外晶圓代工廠。本案完成後，藉由乾瞻科技的先進製程IP，結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service，以及後段APR具先進製程從3nm、5nm到成熟製程皆有豐富經驗的團隊，並可支援CoWoS 2.5D/3D，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台，以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台，提供客戶更完整的整合方案，符合神盾水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略與長期發展規劃，發揮集團綜效，提升競爭力。

神盾公司主要業務為生物辨識感測IC、資料安全防護及其應用，生物辨識的技術發展逐漸成熟與各項應用日趨蓬勃，除既有業務具領導地位外，近年來更 全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用，打造IP/ASIC平台，更搭配Intel、AMD、Microsoft主導AI PC在NPU及硬體架構上的布局，推出完整 端到端AI PC解決方案。