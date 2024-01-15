歲末將至，春節歡喜氣氛愈顯濃厚，許多民眾開始物色除夕圍爐年菜，台北國賓飯店集結館內熱賣近一甲子的經典美味，推出多道新鮮現做的頂級外帶年菜，包括年年熱銷的「國賓珍寶」、包廂隱藏菜色「國賓台菜鯧魚米糕」及12道年菜單品，搶攻年菜商機。今年「A CUT」米其林星廚凌維廉也精心準備2款星級料理「蟹肉與魚子醬」及「魚子醬海膽塔」，全家歡聚「食」刻在家也能輕鬆享受星級美食。1月24日前預購「國賓珍寶」可享早鳥9折優惠。

【矜貴食材與大廚手藝 中餐廳推級品國賓珍寶】

台北國賓飯店行政總主廚林建龍與副行政總主廚徐鳳欽聯手推出5款年年熱銷的「國賓珍寶」、包廂隱藏菜色「國賓台菜鯧魚米糕」及12道年菜單品，首推8人份的「國賓聚寶盆」，行政總主廚林建龍嚴選花膠筒、關西刺參、鵝掌、日本北海道干貝、特級竹笙等海陸頂級食材，熬煮8小時，加上汁多味厚的南非活鮑，整鍋湯品富含膠質與海陸精華。

國賓中餐廳年菜「松茸花膠海味燉全雞」，集結花膠、日本干貝、乾松茸、古土雞等矜貴食材，8人份售價10,800元。（國賓大飯店提供）

同樣集結多種矜貴食材的「松茸花膠海味燉全雞」，富含膠原蛋白的花膠，口感軟Q滑嫩，主廚將其浸發後與日本北海道干貝、乾松茸、螺頭、古土雞與火腿一同熬煮出濃厚精華，海鮮的鮮美及土雞的甘甜清鮮，海陸雙味交融讓味蕾甦醒，暖身、暖胃、暖心。而曾榮獲年菜評比全國冠軍的「冠軍濃湯花膠排翅」，主廚以養生的糙米及綠豆搭配有著金黃外皮的玉米雞與日本北海道干貝，小火燉煮6小時後，將熬出味的湯汁與食材打成細漿後，又經過層層過濾而保留下精華的冠軍濃湯，加入古土雞、中其翅、花膠、竹笙一同熬煮出濃厚膠質，湯頭入喉清鮮適口，可品嘗到海陸多種食材的濃郁鮮味與層次，料豐位美。

【5款珍寶湯品附陶鍋 日工藝美濃燒陶鍋有質感】

闔家團圓之際，結合山珍海味的佛跳牆是圍爐餐桌上不可或缺的必備菜餚，國賓副行政總主廚徐鳳欽端出歷年熱銷且用料豐富的「闔家歡」，嚴選中其翅、日本北海道干貝、台灣豬蹄筋、排骨、香菇等食材，以老母雞高湯慢煨8小時而成，集所有上等食材的精華於一鍋，味道鮮醇濃郁，入喉後仍餘香不絕；另有滋味甘美、用料更為澎湃的「極品闔家歡」，除了「闔家歡」使用的食材外，再嚴選極品花膠與南非鮑魚一同燉煮，滋補養生的湯頭最適合在喜氣年節溫暖身心。

5款「國賓珍寶」選用日本國家級傳統工藝品美濃燒「KOYO陶鍋」盛裝，沉穩的黑色鍋身搭配豔紅色或暖橘色鍋蓋，為年節佳餚錦上添花；另附「冷熱兩用保溫袋」，兼具俐落收納功能與恆溫設計，貼心設計響應環保概念。「國賓珍寶」祭出早鳥優惠，1月24日前預訂並付清款項可享9折價。

【包廂隱藏版菜色宅家吃 國賓台菜見鯧魚也入饌】

「國賓台菜鯧魚米糕」選用台灣在地小農栽種的時蔬，將食材原味發揮的淋漓盡致，還可吃到「鯧魚米糕」，售價12,000元。（國賓大飯店提供）

「國賓台菜」採用木盒盛裝，擺盤美觀，三層木盒共17道豐味佳餚，選用台灣在地小農栽種的時蔬，將食材原味發揮的淋漓盡致。首推象徵歲歲昌隆、年年有餘的「鯧魚米糕」，具暖胃特性的糯米鋪上炸至金黃酥香的日本鯧魚，肉質飽滿鮮甜的鯧魚，搭配椒鹽，完美帶出鮮味，豐富的油脂與鹹香的米糕，讓人一口接一口停不了口。

「國賓台菜」還可品嚐到波士頓龍蝦沙拉、墨西哥車輪鮑、蔥油文昌雞、宜蘭九孔、金門牛肉乾、日本生食干貝、五味軟絲等。

【A CUT米其林星廚獻藝 星級料理歡慶團圓】

米其林一星「A CUT」推頂級年菜，「魚子醬海膽塔」(左)2人份售價6800元，「蟹肉與魚子醬」2人份售價6500元。（國賓大飯店提供）

國賓中餐廳推出招牌「掛爐烤鴨二吃(米粉湯或鴨架湯)」外帶年菜，售價3800元。（國賓大飯店提供）

此外，「A CUT」米其林星廚凌維廉、國賓中餐廳行政總主廚林建龍與副行政總主廚徐鳳欽精心規劃精緻外帶年菜單品，特選魚子醬、鮑魚、龍蝦等頂級食材入饌，打造出適合全家圍爐「食」光共享的經典佳餚，包括「蟹肉與魚子醬」、「魚子醬海膽塔」、「三星蔥龍蝦尾炆細麵」、「掛爐烤鴨二吃」、「明爐燒鵝」、「一品茶皇雞」、「東坡肉燜鮑魚」，以及象徵年年有餘的「椒鹽鯧魚」、「酥香黃魚」等12道外帶年菜單品，最低480元起。