國民黨總統大選失利，前發言人蕭敬嚴開出第一槍，要黨主席朱立倫下台，新北市議員江怡臻今（15）日參加廣播專訪，談到罷侯與朱立倫逼宮，表示罷免侯友宜並未發酵，市民仍肯定其市政成績；至於朱立倫輔選成績有苦勞更有功勞，「國民黨需要的是集中力量，持續改革，不是分化彼此，削弱力量，逼走忍辱負重，為黨扛起責任的人」。

江怡臻在廣播節目上談到罷侯，她說，選後隔天早上，侯友宜即刻上工視察捷運三鶯線，新北市政也從未停止，「罷免聲音是政治操作上的必然，但並未發酵，也沒有得到認同」，她說，民進黨議員沒有任何一人附和，且蘇巧慧立委更大動作發稿澄清並未參與罷侯相關活動，顯見罷免侯友宜，形成政治惡鬥，並不是市民認同的。

至於朱立倫被逼宮，江怡臻則說，沒有任何一個具民意基礎的黨公職發出這樣的聲音，從侯友宜、雲林縣長張麗善到黨內外，都肯定朱立倫2022大選到2024國會重返第一大黨，加上持續站穩第二大黨的腳步，「國民黨應思考集中力量改革，而不是分化彼此，削弱力量」。