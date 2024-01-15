邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

太平洋小國諾魯（Nauru）今（15）日宣布與我斷交，諾魯總統亞定（David Ranibok Adeang）更就承認中國大陸的決定發表全國演說。事實上，54歲的亞定去（2023）年10月才上任，他曾是諾魯國會任職最久的議員，過去曾多次來台，甚至諾魯2005年與我復交時，他也陪同來台簽署協議，可以說，台諾復交、斷交都與他有關。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，亞定於去年10月30日當選諾魯總統，他在國會的不記名投票中拿下10票，壓過對手的8票，成為新任總統。

報導指出，當時亞定是諾魯國會中任職最久的議員，他於2001年首度參加大選，開啟政治生涯，並且分別於2004、2008年間擔任議長，他也曾多次入閣，長期出任財政部長。

事實上諾魯今日與我斷交已是第二度，第一次是在2002年。據中央社先前報導，亞定曾多次訪台，包括於2005年陪同諾魯前總統史可迪（Ludwig Scotty）訪台，史可迪當時來台簽署雙方復交公報。