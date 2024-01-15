苗栗縣府開辦2024年度「弱勢家庭子女幸福存款」資產累積脫貧方案，即日起至1月31日受理申請，以1比1相對提撥補助方式，最高可累積儲蓄19萬2千元，鼓勵弱勢家戶儲蓄，協助低收入戶、中低收入戶子女自立脫貧，今年更擴大名額到30名。

縣府社會處從2020年起開始推動弱勢家庭子女幸福存款資產累積脫貧方案，每4年1期，凡設籍苗縣低收入戶或中低收入戶，戶內有工作能力人口且穩定就業，且戶內有就讀高中日間部或大學1年級在學子女，有意願參與該方案並配合方案執行者即可申請參加，每戶限1位子女參加。

第1期至去年共計輔導10戶低收、中低收家庭參加，每戶每月存款1000元或2000元，縣府透過公彩回饋金或利用民間捐款等資源，以1比1相對提撥補助，在4年為期的方案結束後，最高累積儲蓄19萬2千元，領回後限用於個人未來教育或創業用途。

縣府今年開辦的弱勢家庭子女幸福存款資產累積脫貧方案，更加碼擴增到30戶，即日起至1月底受理申請，縣長鍾東錦、縣府社會處長楊文志今天共同宣布啟動計畫，並邀請參與第1期方案領回19萬2千元的台大財務金融系陳姓同學、育達科大畢業的徐姓同學、新參加戶南台科大黃姓學生、新竹光復高中宋姓同學等人宣傳該方案，鼓勵符合資格的弱勢家戶踴躍參加。

縣長鍾東錦指出，社會處推動的弱勢家庭子女幸福存款資產累積脫貧方案，中央核定的名額不多，社會處運用社會捐款增加名額擴大辦理，弱勢家戶父母親幫子女存多少，縣府相對補助多少，4年後領回，藉以培養孩子儲蓄習慣，防患未然，這也是教育重要的一環，縣府將會視需要調整名額，讓需要幫助方弱勢家庭獲得關懷協助，而4 年領回的款項可當做孩子長大後的成年禮，也是一種鼓勵。