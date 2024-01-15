永齡基金會長期關懷社會弱勢族群，多年來在寒冬之際提供冬被及禦寒衣物等物資幫助許多經濟困難的獨居長者、婦女與孩童，希望以「扶弱助貧、雪中送炭」的精神，讓數萬個弱勢家庭在歲末年終之際也能感受到社會給予的溫暖與關懷。今年永齡基金會以地方中小型服務機構為對象進行需求了解，得知許多清寒家庭歲末年終之際，特別需要民生物資與生活用品，加上家戶個案需求不一，所以永齡基金會特別規劃『永齡暖心福袋』內含千元儲值福利卡與保暖襪，讓受助者們有選購的自主與彈性，更能幫助實質生活的改善。

永齡暖心福袋送上快樂保暖襪，傳遞愛的溫度到台灣的偏鄉角落。（圖片來源：永齡基金會提供）

永齡基金會執行長郭曉玲表示：「永齡已經很多年推動寒冬送暖計畫，今年適逢暖冬，我們跟地方服務機構就在想提供甚麼物資才能給予弱勢家庭實質的幫助。因此，我們今年贈送的『永齡暖心福袋』包括儲值千元的愛心福利卡和保暖襪，讓服務機構可以協助孤老、弱勢婦女和孩童們到超市採購年節生活所需，提供更符合個案需求的生活必需品，既方便弱勢家庭滿足基本家用品，也讓受助者有選購的自主權，兼顧了他們的尊嚴。」

甘霖社會福利慈善事業基金會執行長林錦雪分享：「每年這個時節，有許多善心人士提供資助，尤其讓我很感動的是永齡基金會先與我們進行電訪，了解我們服務個案的需要，才進一步提出『永齡暖心福袋』。我們照顧的獨居長者大部分患有三高疾病或其他重大疾病等，每月僅靠生活補助津貼及其他少許民間單位的補助，因此生活物資對他們來說是迫切需要的。」

臺中市晚晴協會理事長高美惠也表示：「我們服務是單親弱勢媽媽，相較於一般家庭，她們在生活中承擔了較沉重的經濟壓力。本次永齡基金會提供的愛心卡可以讓這些清寒單親媽媽選購民生必需品，例如洗碗精、清潔用品、日常耗品，實質地減輕這些媽媽的壓力。」

『永齡暖心福袋』更貼心地挑選防寒襪，具保暖、耐熱、耐鹼、防滑和衛生等特質，並採用毛巾設計布讓襪子更具保暖特性。其中也部分採購由瑪利亞基金會再設立「Merry Young®️快樂襪」，是由「心智障礙青年」透過藝術創作，將畫作織成「快樂襪」，他們與一般人一樣有充沛的感情，卻常受限於「表達能力障礙」，無法將內心感情傳達給外界。但透過在畫布上作畫，可以很簡單地將感受、透過顏料宣洩出來，讓旁人有機會理解他們的思想。

永齡基金會將愛心送到社團法人台灣怡心寶貝社群協會。（圖片來源：永齡基金會提供）

這次也將愛心送到社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會，愛希望協會她們僅有4位工作人員，足跡卻遍布全台各縣市之偏鄉社區、深山部落等，已累積服務全台逾90 個偏鄉課後照顧班，全台逾2000 名偏鄉貧弱的孩子。他們也表示：「每到寒冬，孩子們最需要的就是保暖襪子，永齡基金會贈送的童趣保暖襪子，讓孩童感到溫暖又暖心。」

永齡基金會執行長郭曉玲前往北中南機構與個案家中訪視關懷。（圖片來源：永齡基金會提供）

永齡基金會執行長郭曉玲也特別前往北中南機構與個案家中訪視關懷，包括台中的胡爺爺跟周奶奶，胡爺爺深受雙腿無力的困擾、周奶奶則是因為雙眼失明，兩人都長期獨居無法外出，社工人員表示，平時長輩們都很期待送餐員以及社工的到來，讓他們在生活中增加接觸外界社會的機會。尤其在年節之際，永齡基金會執行長郭曉玲女士與社工團隊特別前往送上問候關懷，他/她們都很開心的說，很喜歡大家的到訪，很久沒有這麼熱鬧了。永齡基金會今年的寒冬送暖計畫提供超過上千戶家庭與個案「永齡暖心福袋」，永齡相信，每個人都可以為身邊的人伸出手給予關懷問候，在寒冬時節注入一股暖流。