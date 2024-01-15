邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

總統大選甫告落幕，但今（15）日我國南太平洋友邦諾魯卻突然宣布斷交，對此，前立委郭正亮認為，民進黨總統當選人賴清德在勝選當天的談話，擺明要製造與大陸對決的氣氛，難怪美國急著要派代表團來「畫框框」。

蔡政府上台後斷交國及剩餘邦交國一覽。（中時新聞網製）

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，前總統陳水扁2000年3月當選時，曾稱願以最大善意和決心與大陸對話，並於就職時提出「四不一沒有」，而賴清德勝選時，則說「這是民主陣營今年第一場勝利」、「抵抗了外力介入」與「絕不走回頭路」，與陳形成了強烈對比。

郭正亮直呼，賴清德只獲得了40%的選票，卻如此囂張，「真是可怕」，在郭看來，賴的話是在講給國際社會聽，根本不在乎大陸、台灣老百姓有沒有在聽，他剛當選就製造了如此糟糕的氣氛，不就是擺明要製造對決的氣氛？「結果諾魯人家今天就出手了」。

「大陸的下一步，可能就是商務部公布第二波貿易壁壘調查」，郭正亮直呼，怪不得美國要急著派代表團訪台，來給賴清德「畫框框」、規定他不能跳出來。