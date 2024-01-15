證交所統計，2023年1月至11月定期定額存股金額來到台幣864億元，年成長近5成，可看出存股的趨勢及熱度。近年熱門的投資題材不斷，包含AI概念股、電動車及半導體等產業發展前景佳，隨著疫情後復甦的觀光股，2050淨零碳排的ESG能源治理，台股市場中擁有許多優質個股及主題式ETF，投資者透過存股投資長期布局，只要標的配置得宜，不只能享受股價成長所帶來的獲利，還能透過股票配息，達到月月為自己加薪的目標。元富建議投資人善用定期定額方式分批佈局，一方面降低選擇時風險，另一方面可聚沙成塔，持續累積投入金額，盡早達成理財目標。

盤中零股交易自2020年開放以來，撮合間隔時間多次調整，從上線初期撮合間隔時間每3分鐘，至2023年11月27日縮短至每5秒撮合一次，顯示盤中零股交易日趨熱絡。元富「存才富」存股平台，提供投資人更具彈性的存股服務，其特色包括一、「存股標的不設限」：所有上市、上櫃、ETF皆可存，不需受限於券商指定的特定標的；二、「三種下單時段」：可自由選擇開盤、盤中、盤後零股交易，三時段複選更可提高成交率；三、「定期定股存股」：針對目標為存股張數的投資人可以選擇定期定股的方式，每月買入固定股數，達到想要的存股目標。