彭博社的全球船隻追蹤數據顯示，自12日以來，卡達所經營的LNG船當中，至少有5艘欲前往紅海南端，連接紅海與亞丁灣的曼德海峽已被要求暫停行駛。其中，有3艘油輪在阿曼（Oman）海岸附近停靠，1艘在紅海，另艘則在接近蘇伊士運河的地中海。

在對有伊朗在背後支持的武裝組織青年運動進行空襲後，包括美國和英國海軍在內的聯合軍事力量，建議船公司遠離紅海南部的危險海域。至少有3家大型油輪業者表示，將聽從建議避開該區。

自去年11月中旬開始用武力騷擾經過紅海的商船以來，青年運動武裝組織尚未攻擊過任何LNG船。在美軍主動反擊後，紅海水域危險性又再度升高，就連卡達也不願意冒險通過。

卡達這個波斯灣國家，是世界上最大的液化天然氣出口國之一，也是少數還是利用紅海這條航線，向歐洲運送燃料的天然氣供應國之一。排在美國之後，卡達是歐洲第2大LNG供應國，平日都慣於利用海運的運輸方式。

若現在紅海過於危險無法行走的話，像其它船隻改走南非好望角，不僅勞民費時也會讓荷包大傷。由卡達供應的液化天然氣數量，2023年約占西歐地區消費量13%。

LNG運送風險的增加，可能會延後輸往歐洲的出貨時間，例如冬天需要的暖氣以及發電廠等，都會受到影響。不過，歐洲工業需求孱弱下，LNG的庫存量應該夠用。加上目前沒有出現寒冬氣候，歐洲天然氣價格接近去年8月以來最低價。