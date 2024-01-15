新北市汐止區大同路二段上，今天中午12時許，發生一起追撞車禍，唐女（27歲）駕駛iRent轎車，疑似跟車太近加上沒有注意前車狀況，追撞前方載滿雞蛋要左轉的小貨車，導致車上千多顆雞蛋噴飛落地，造成該路口地面全都是蛋液的悲慘狀況，雙方都沒有喝酒，女駕駛輕傷送醫。

據了解，車禍發生當時，唐女駕駛iRent跟在黃男（37歲）所駕駛的小貨車後方，兩車都行駛在內車道，小貨車到達路口時有提早打左轉方向燈，唐女在後方疑似未注意前方車況，小貨車減速時就唐女追撞，導致小貨車當場打轉，後斗上的雞蛋全部散落一地。

唐女所該的轎車車頭毀損嚴重。（翻攝畫面）

警方表示，這起車禍接獲民眾報案，就立即到場協助疏導交通，而iRent女駕駛有輕微擦挫傷，由後面到來的救護車送醫，到院後已無大礙，雙方都沒有酒駕，而現場散落的雞蛋液，在清潔隊清洗之下，已於下午1時許全數清理乾淨，而這起車禍相關肇事責任，還有待警方調查後釐清。