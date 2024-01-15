陳姓男子騎乘大型重機行經台中市北屯區，時速飆到113公里，遭測速照相後告發，裁處8000元、記違規3點並吊扣牌照6個月，陳男以「警52」標誌遭植物遮蔽為由，提起行政訴訟，請求撤銷處分，法官認為，該路段限速50公里均無變動，且限速標誌未完全遭遮蔽，駕駛人不能因自己車速過快致視野角度受限，即可免責，駁回陳男之訴。

判決書指出，2022年12月20日下午3點多，陳姓男子騎大型重機行經台中市北屯山區，以時速113公里行駛，遭測速照相拍下，台中市交通事件裁決處認陳男行車速度超速63公里，裁處罰鍰8000元、記違規點數3點、參加道路交通安全講習，並吊扣牌照6個月。

陳男不服裁決，提起行政訴訟，主張「警52」標誌被植物及藤蔓遮蔽面積超過一半以上，且拍照檢舉當時為下午3點多，山區光線昏暗，且戴安全帽，讓駕駛人有辨識上之障礙，不符合道交條例「明顯標示」固定或非固定式科學儀器之正當法律程序要求，聲明原處分撤銷。

法官認為，該「警52」標誌已設置在雷達測速儀前方100至300公尺前，陳男行經該處，應能判斷其意涵，其主張「警52」標誌遭遮蔽，致不清楚前方有測速取締等語，洵非有據。駕駛人駕駛車輛，本應隨時注意道路上設置之交通標誌標線號誌，自無因自己車速過快致視野角度 受限即可免責。

台中高等行政法院判決指出，本件「警52」標誌尚屬明確，陳男亦應知悉該路段最高速限僅時速50公里，其違規事證明確，台中交裁處依法所為原處分並無違誤，陳男訴請撤銷，為無理由，應予駁回。如不服判決可上訴。