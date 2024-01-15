板橋區長陳奇正致贈感謝狀並回贈20顆板橋特色燈籠，邀請和歌山代表團也能夠在今年和歌山竹燈夜展出。（板橋區公所提供）

和歌山議會議員聯盟會一行人於板橋區公所前合影。（板橋區公所提供）

日本和歌山市議會議員聯盟會長遠藤富士雄代表尾花正啓市長15日至新北市板橋區公所拜訪，特別贈送2組竹燈給板橋公所，公所則回贈20顆板橋特色燈籠給和歌山市貴賓，並邀請尾花正啓市長日後率領市政團隊參訪板橋。

和歌山市竹燈夜連續舉辦18年，每年11月於和歌山市中心展開，是日本非常具有特色的活動。和歌山市議會議員聯盟會長遠藤富士雄15日率團參訪板橋區公所，他特別贈送2組竹燈給板橋公所，而2組竹燈將參與2月1日起在府中廣場舉辦的「2024板橋好過年 歡喜慶元宵」活動。

遠藤富士雄說，竹燈由和歌山工業高校設計系學生利用2個月時間，使用和歌山市山東地區的竹子筒精心雕刻深具日本意象的櫻花、煙火及扇子等圖樣，更特別將「和歌山市」及「新北市板橋區」字樣印刻在竹燈上2組24根高達2米的竹燈，代表台日之間珍貴美好的友誼，更期盼未來加強與板橋區的交流合作。

板橋區長陳奇正非常感謝和歌山市熱情致贈竹燈，陳奇正說，筆直高聳的竹燈象徵著台日友誼節節高升，更為春節與慶元宵活動增添日式風情。隨後陳奇正致贈感謝狀及回贈20顆板橋特色燈籠給和歌山市貴賓，請和歌山代表團能夠在今年11月「和歌山竹燈夜」展出，並邀請尾花正啓市長日後率領市政團隊參訪板橋。

和歌山市訪問團協助竹燈的安裝，並說明每年和歌山市竹燈夜約8000根各種造型竹燈圍繞著和歌山城，照亮秋天夜空，燈籠的溫暖燈光創造出夢幻空間，這次特別將「竹燈」帶來參與「2024板橋好過年 歡喜慶元宵」活動展出，也邀請板橋區市民能夠到和歌山參與竹燈祭典。

板橋區公所說明，「2024板橋好過年 歡喜慶元宵」將於2月1日至25日在府中廣場展開，包含板橋特色燈區、財神龍主燈、福氣龍副燈、台日友好燈區及祈福亭，並於24日及25日推出元宵趣味市集及藝文晚會，邀請民眾逗陣來板橋歡喜迎新年，共度熱鬧喜慶的新春佳節。