Angels包廂同樂會可愛天使組。(富邦勇士提供)

每年開賣即秒殺的Fubon Angels主題日活動包廂即將開賣！台北富邦勇士將在1月31日、2月3日、2月4日攜手浪LIVE直播舉辦女孩主題活動，其中2月3、 4日規劃Angels包廂同樂會，每日限量50名，準備多項好禮與限定專屬活動，包廂門票將在1月22日開賣，喜愛Angels的球迷千萬別錯過！

Angels包廂同樂會將在2月3、 4日登場，兩日共販售四間包廂，包含「甜美天使組」、「俏麗天使組」、「氣質天使組」、「可愛天使組」，凡購買Angels包廂同樂會者， 2月3日可參加「大受好評Angels球場外拍」，2月4日則可參與「Angels趣味競賽」限定專屬活動外，參與者可獲得多項限定周邊商品，包含30公分Angels比基尼立牌、Reca x Angels聯名氣球、Angels簽名板等，總價值逾1,700元，此外還準備VIP包廂通行證與專屬精緻餐點，還能近距離與Angels互動，一同看球共度歡樂時光。

Angels包廂同樂會門票第一階段將在1月22日中午12:00至晚間23:59販售，開放2023-24季票FA動次席季票球迷優先購票，並享有優惠價每人3,500元；第二階段於1月23日中午12:00至1月31日晚間23:59全面開賣，售價為3,999元，欲購票者可至台北富邦勇士售票網及富邦勇士售票APP購買。

典藏木盒演唱會限定版。(富邦勇士提供)

Fubon Angels 成軍七年，本周1月18、19日即將登場的《Volume up》演唱會，也將首次推出Fubon Angels 女孩球卡，首波發行專屬玩家限定的《典藏木盒演唱會限定版》，內含20張限量卡（包含首號簽名卡、1 of 1 金簽卡、隱藏版簽名卡等豐富限量卡款及收藏木盒），售價為20000元，將於18、19日演唱會現場限量販售。第二波《天使精裝版》，每盒200包、每包5張，售價為19000元，預計於24日至31日勇士線上商城獨家預購、31日勇士主場正式發售。

本次Fubon Angels女孩球卡推出多款珍稀卡款，包含：《棒籃雙棲卡》一次收藏悍將及勇士兩種不同風格的Angels；《秀秀子Q版真人簽名卡》多才多藝的秀秀子本人親自繪畫的Q版Angels們及本次限量推出演唱會主視覺星芒版與繽紛版的《演唱會限定簽名卡》，呈現有別於球場甜美可愛風格，讓粉絲們看到不同面貌的Angels，最甜外援李晧禎也在演唱會卡款中，獨家收錄。演唱會進入倒數階段，兩日門票即將完售。本季勇士主場浪LIVE直播x Fubon Angels主題日活動規劃將在近期公布。

勇士將在2月份進行五場主場賽事，包含四場PLG例行賽與一場東超小組賽，五場主場賽事售票分為兩階段，第一階段1月22日中午12:00至晚間23:59開放2023-24勇士季票球迷優先購票；1月23日中午12:00至比賽前一天晚間23:59全面販售；此外，2023-24勇士季票還享有2月7日東超門票優先保留原位權，詳情請持續鎖定勇士官方粉絲專頁。