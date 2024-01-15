富邦悍將備戰新球季，15日在稻江棒球場展開春訓開訓，另外宣布簽下來自委內瑞拉的右投手Nivaldo Rodriguez，暫譯「羅戈」，羅戈預計2月初將抵達台灣正式加入球隊春訓。

今年26歲的羅戈身高185公分、97公斤，是一名右投手，2016年被休士頓太空人簽下展開美國職棒生涯，並在2018年U23世界盃代表委內瑞拉出賽，出賽3場有2場先發，合計11局投球無失分，在季軍戰對上韓國隊投5局無失分，率領委內瑞拉擊敗韓國拿下季軍。

羅戈效力太空人期間，在2020年首度升上大聯盟，在大聯盟合計2年資歷，有9場出賽，2021年季中轉戰底特律老虎。2023年羅戈轉往墨西哥聯盟發展，在蒙特雷蘇丹隊擔任先發投手，合計17場先發拿下5勝5敗，自責分率2.76，並在季後賽表現亮眼，是球隊主力先發投手，近期則在委內瑞拉冬季聯盟持續出賽。

目前正在進行自主訓練的羅戈，預計2月將抵達台灣與球隊會合，同時悍將新球季洋將補強作業持續進行中，以最佳戰力迎接新球季的到來。