桃園市立圖書館大溪分館動土，2026年完工。(呂筱蟬攝)

桃園市立圖書館大溪分館動土，2026年完工。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區是歷史悠久的文化古鎮，目前普濟路上的舊大溪圖書分館不敷使用，桃園市政府選址於文化路與復興路口，新建地下1層、地上5層的桃園市立圖書館大溪分館，規畫市民活動中心、親子館與公托及圖書館，兼具教育、文化與生活休閒，預計2026下半年完工。

桃園市長張善政表示，桃園市立圖書館大溪分館2021年曾經發包，因為疫情的關係卡住，錢也不夠，後來廠商解約，去年工務局非常努力，找錢追加預算再重新招標，終於發包出去過完年可以開工，要跟鄉親報告大溪分館已經有著落，日前他才主持大溪埔頂分館動土，如今大溪分館也要動工，2個圖書館建設大溪鄉親應該很高興，希望工程開工以後，可以如質如期完工。

工務局表示，桃園市立圖書館大溪分館規畫1樓為市民活動中心，有里民活動中心、辦公室與會議室，2為親子館及社區公共托育家園，規畫親子館遊具區與幼兒區。3至 4樓為圖書館，設置圖書區、館藏區、閱覽區、多功能教室、辦公室、期刊閱報區、研習教室及自修室等空間，5樓為公共綠化觀景花園。地下室則有20席汽車及16席機車停放空間，總經費約3億3294萬元 ，其中內政部國土管理署補助800萬元。

該建築以大溪依山傍水及在地特色為發想，建築物外觀以塊狀不規則排列方式呈現，響應大溪地理特色、歷史文化及自然環境的生活脈絡 ，以建築造形與空間故事性 營造大溪老街的文化與生活故事。大溪分館未來以各類館藏書籍，打造閱讀、學習、休閒等多功能交流空間，新圖書館不僅可作為K書中心，也可舉辦親子閱讀，展覽、工作坊 及演出等活動，可容納70至110人親子活動空間、150至170人的里民活動空間，有30席會議室、151席閱讀及89席自習席位，打造結合市民活動中心、親子館、圖書館的優質環境， 複合式用途提供市民多功能使用場所。