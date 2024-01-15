今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額18.1億美元，接著是印尼的3.9億美元；賣超則以泰國的1.8億元最多，再來則是越南賣超0.6億美元。2024年以來，亞股以菲律賓漲3.65%最強，再來是越南的2.56%及印度的1.12%，但南韓跌4.81%最弱，其次是台股的1.82%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股上周受到總統大選的觀望氣氛濃厚影響，指數持續在高檔震盪，待選後指數將回歸基本面走勢，目前台股中長線仍偏多，且正好面臨美國聯準會升息循環末端，科技產業庫存調整完成，有望迎來新一輪產業復甦，加上AI終端需求各項應用遍地開花，可望為科技產業挹注動能。

整體來看，張圭慧認為，台股向上的多頭空間仍可期待，搭配美國消費性電子展CES新品登場，AI PC等AI題材股成關鍵焦點，本周晶圓龍頭大廠法說也將登場，市場關注業績表現及今年展望，建議投資人可透過ETF分批布局於獲利穩健、具有前景的企業。