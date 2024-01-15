苗栗縣長鍾東錦與學童共餐。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦關心學童營養午餐。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府自今年度起推動「校園供餐質量升級－學生午餐加碼10元」計畫，每周增加2次牛乳供應，並推出適合學校午餐使用高鈣午餐菜單。縣長鍾東錦15日前往文華國小視察午餐情況，與學童們共進午餐，鼓勵各級學校都能規畫更加豐富、精緻化菜色，讓學童愛上午餐，吃得美味且營養。

縣府教育處用心推動學校午餐政策，1年編列9700多萬元為縣內4萬8193位國中小朋友的午餐加碼10元，結合小魚乾、海苔、芝麻、堅果類及起司等高鈣食品及苗栗在地特色食材入菜，落實「吃在地、食當季」的健康觀念。

鍾東錦表示，小孩成長不外乎基因、飲食與睡眠，除基因與生俱來以外，飲食、運動方面要仰賴學校家長的協助，希望學校能夠在營養午餐菜色方面多用點心，讓孩子喜歡吃午餐進而更喜歡自己的學校，同時也請教育團隊緊盯營養午餐業者，食品來源需要公開透明，讓孩子跟家長更放心。

鍾東錦鼓勵學童多吃，不浪費食物以外，也要善加利用跳繩多運動，希望孩子都能有強健體魄以及好的胃口，讓學校午餐更具教育意義，更期待在各界的努力之下，學童都能吃得安心、吃得健康、長得更高。

鍾東錦今天為了解加碼午餐推動情形及掌握學校午餐供應品質，在教育處長葉芯慧陪同下前往文華國小，議員余文忠、曾美露、楊明燁、鄭碧玉、徐筱菁、許櫻萍以及苗栗市公所主秘邱宏宬等人也到場關心學童午膳情況，文華國小學童更是展現跳繩訓練成果，大家對孩子的實力讚不絕口，期許他們持續運動搭配健康飲食，健康快樂的成長。