瑪格羅比以致敬芭比的紅色Balmain禮服現身評論家選擇獎。（圖／路透社）

第29屆評論家選擇獎15日掀開序幕，今年紅毯上的女星以黑、紅為搶跑。已經被大眾當成真人版芭比的瑪格羅比，再次套上致敬芭比的紅色Balmain禮服，看起來神采飛揚。有趣的是，先前她才在奧斯卡理事會獎撞衫艾蜜莉布朗，今日2人居然又同色、類似款現身，讓大家霧裡看花。

如果說2人不只想爭獎季最佳影片，也想拼紅毯第一美的話，目前可能會是以艾蜜莉布朗參與演出的《奧本海默》遙遙領先，這次又拿下廣播影評人協會最佳影片。另位，推出新單曲後的歌手杜娃黎波，造型、風格也是「紅通通」，她頂著一頭紅髮搭上Prada為她訂製的禮服出席典禮，十分美豔，只是胸口似乎少了首飾的加持，有些單調。

不久前才在金球獎封后的艾瑪史東，這次又以《可憐的東西》拿下了最佳女主角，而她這次在紅毯上路數跟大家不太一樣，以全黑、典雅的造型現身；唯一跟她相互呼應還有同入圍最佳女主角的凱莉墨里根，雖然她這次以《大師風華：真愛樂章》拿出絕佳表現，但獎季到目前為止都還在陪跑，但毫不影響她的狀態。

目前看下來，除了半路殺出程咬金、在台灣要等到3月才會上映的《滯留生》之外，《芭比》、《奧本海默》、《可憐的東西》3強獨霸天下；外語片的部分則是由《墜惡真相》包辦大部分的獎項。

艾瑪史東再封后。（圖／路透社）

最佳導演

克里斯多福諾蘭《奧本海默》

最佳影片

《奧本海默》

最佳整體演出

《奧本海默》

最佳外語片

《墜惡真相》│法國

最佳動畫片

《蜘蛛人：穿越新宇宙》

最佳女主角

艾瑪史東《可憐的東西》

最佳男主角

保羅賈麥提《滯留生》

最佳男配角

小勞勃道尼《奧本海默》

最佳女配角

達芬喬伊藍道夫《滯留生》

最佳年輕演員

多明尼克塞薩《滯留生》

最佳原創劇本

《Barbie芭比》葛莉塔潔薇、諾亞鮑姆巴赫

最佳改編劇本

《American Fiction》Cord Jefferson

最佳攝影

《奧本海默》Hoyte van Hoytema

最佳剪輯

《奧本海默》Jennifer Lame

最佳美術設計

《Barbie芭比》Sarah Greenwood, Katie Spencer

最佳服裝設計

《Barbie芭比》Jacqueline Durran

最佳妝髮

《Barbie芭比》

最佳視覺效果

《奧本海默》

最佳配樂

《奧本海默》Ludwig Göransson

最佳歌曲

《Barbie芭比》“I’m Just Ken”

最佳喜劇電影

《Barbie芭比》