華人的飲食型態喜歡喝湯，不少人甚至會一邊吃飯一邊喝湯，看似無害的小舉動，卻恐對健康造成負面影響。對此，營養師劉雅惠指出，吃飯時搭配湯，是導致消化不良跟胃食道逆流更嚴重原因，除了湯會稀釋胃酸的濃度外，兩者同時下肚，易讓咀嚼次數減少，從而影響消化能力。因此，她建議，湯跟飯要分開食用，且切記要細嚼慢嚥；若仍要餐後喝湯，也應等胃裡食物消化完再喝。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發影片說明，當湯和食物一起下肚時，湯會稀釋胃酸的濃度，進而影響消化能力；再者，混在一起吃時，會增加胃的壓力，當壓力變大，食物就會往上逆流，如咖哩飯、羹飯、湯麵等含水量高的食物，咀嚼次數會變特別少，導致在短時間內容易進食過量，此時消化功能就恐出現障礙。

至於怎樣的進食順序才正確？劉雅惠提供2建議，其一是湯跟飯要分開吃，餐前先喝湯，傳遞「等下要吃飯」訊息給胃部。但若一定要餐後喝湯，則應等胃裡食物消化完再喝湯。

另一是務必要細嚼慢嚥，劉雅惠解釋，好處是嘴巴咬越細，胃的負擔就越少，也可順便啟動大腦的飽足訊號，讓身體不至於吃太多進去。

營養師高敏敏過去也曾提到，餐前先喝湯，但以清淡湯為主，避免濃勾芡湯，因為勾芡中含有大量澱粉，熱量高且易囤積；再來依序是蔬菜、肉類及澱粉。水果則可以餐與餐之間吃，每份1個拳頭的量、1天2份，補充膳食纖維及維生素C。