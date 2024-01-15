台泥綠能委託雲品國際營運的台東「紅葉谷綠能溫泉園區」，為擴大當地旅宿服務規模，以「紅葉Collection」串連台東縣延平鄉3間合法民宿與鹿野鄉20間合法民宿，將為業者帶來更多網路訂房客源，也為紅葉谷與延平鄉、鹿野鄉的觀光旅宿服務相互導流，一起與地方共好。農曆年節將近，紅葉谷園區也於農曆初一至初五間，推出布農族祭儀表演，以結合當地文化傳統來帶動台東旅遊市場。

雲品國際表示，「紅葉谷綠能溫泉園區」以在地業者合作、共好共榮為營運目標之一，從期初的延平鄉三家合法民宿「比砂麓」、「宜興園」與「One Taitung 玩台東」作為種子業者，除了互相導流客源外，並共同包裝旅宿遊程，讓旅客造訪台東時可深入體驗在地文化與生活。經過一年的園區營運與地方尋訪後，雲品在今年1月擴大、串聯了旅宿服務範圍，與鹿野鄉的20家合法民宿業者合作專屬88折起的泡湯優惠，期待能與獨立的在地業者們，一起推廣台東旅遊、體驗部落風情。

紅葉Collection 旗下23家民宿均有獨特風格或文化特色，以延平鄉知名的民宿「比砂麓」為例，充滿漂流木風格與布農族文化體驗的客房中感受民宿主人阿布絲的熱情，民宿中的木雕重現昔日狩獵的情景、族內尊崇的百步蛇、布農族民的雕刻，都能在屋內中細細品味。而鹿野鄉的民宿「九叔公」位在距離鹿野高台7分鐘車程的龍田村，從一戶一棟50幾年的閩式老宅開始，到後來呈現簡潔、明亮的兩層樓白色建築，戶外庭園種植了許多鹿角蕨花草樹木，盛夏時可看到蝴蝶翩翩飛舞，不論是夏天造訪熱氣球嘉年華，或是冬天享受紅葉溫泉，都是紅葉Collection 中相當受到歡迎的民宿選擇。

每年1到2月是布農族傳統祭儀中的「封鋤祭」，將撥種使用過的農具祭拜後收藏起來，並拿出酒菜美食，慰勞辛勤耕種的族人，故紅葉谷亦在農曆初一至初五間，於每日12：00與15：00辦理布農傳統祭儀「聲聲布息」表演，供園區泡湯吃飯的旅客，卸下一年的疲倦，用族人的歌聲迎接新的一年。

紅葉Collection 旗下23家民宿，每房每晚最低從2200元起，凡入住紅葉Collection旗下23家合作民宿的旅客，即日起至6月30日前，前往「紅葉谷綠能溫泉園區」用餐消費，皆可享免費入園泡湯，惟農曆過年初一至初五期間不適用。另外，凡入住位在延平鄉、鹿野鄉合作民宿的住房旅客，皆可憑入住證明享有紅葉谷專屬優惠，分別為餐泉套票85折起、水泉券購票9折、尋星廚房用餐9折等優惠，一系列措施將為遊客帶來更多的實惠與豐富的當地體驗。