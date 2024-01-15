《TALK一杯》主持人鄭偉柏（左起）、錢薇娟、吳心緹與助理主持人Yuri一同合影。（MOMOTV 75台提供）

團體養成實境節目《炸裂吧！女孩》集結24位來自不同領域的女孩，在100個熱血的日子裡，創造屬於自己的炸裂時刻。召集人錢薇娟與參賽者吳心緹受邀上鄭偉柏主持的《TALK一杯》專訪，錢薇娟點名林襄「這點」超反差。

錢薇娟覺得林襄的反差讓人跌破眼鏡，在《全明星運動會》中，她給人很「ㄎㄧㄤ」的感覺；但在《炸裂吧！女孩》中，錢薇娟直言林襄其實很聰明，會為了快速理解而常常發問，笑說：「每次一講完，她就說『我有問題』，到後來就要她『可不可以不要再問』。」

錢薇娟突公開「林襄隆乳內幕」 揭曉最終答案。（圖／中時資料照）

在一次表演的挑戰中，林襄主演「去隆乳的女生」，錢薇娟吐槽她：「這不用演了！」結果林襄直接說：「哪有！這真的，妳摸、妳摸。」互動相當可愛。

在節目進行到第二、三集時，因怕女孩哭，製作單位祭出狠招，只要哭了就要罰錢，因此只要有女孩快哭出來，一旁的大家就趕緊提醒：「500、500。」眼淚馬上吸回去。