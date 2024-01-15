高雄市大順一路周邊商圈熱鬧，加上輕軌成圓候人潮加重大順一路負擔，高雄市進行龍德新路東延，其中重點就是跨越愛河的龍德新橋，高雄市長陳其邁15日前往視察工程進度，力拼在1月底完工通車。

大順一路因鄰近愛河之心、義享天地百貨、好市多等商圈景點，車流量龐大，加上輕軌成圓後，加劇對車流、人潮影響，降低大順一路服務品質，高雄市府去年啟動龍德新路東延計畫，搭配107期市地重畫，預計能分攤大順一路車流，並提升當地生活機能。

陳其邁15日前往視察龍德新路東延工程時表示，龍德新路東延工程打通至民族路工程，提升整體道路服務水準，將有效紓解整體車流約28％，能解決大順路與義享天地周邊交通問題，加強當地東西向道路串連。

陳其邁也說整體工程希望在1月底完工，因這工程當地民眾非常關心，提早通車能紓解過年期間大量人潮，同時要求施工團隊在行人環境規畫、植栽造景都要做好，加上107期市地重畫除能紓解車流，還能用商圈串起三民區。

高雄市工務局新工處表示，為減少施工中造成的交通衝擊，施工團隊積極趕工，目前東延橋梁整體工程進度已完成87％，預計113年1月下旬開始進行瀝青混凝土鋪設及周邊景觀工程作業，力拼提早完工以移轉大順路部分車流量，可望提升該段的交通服務水準。