2024總統、立委選舉落幕，國民黨在總統選戰中落敗，政壇出現要黨主席朱立倫下台負責的聲浪，國民黨台中市黨部主委顏文正15日跳出來力挺朱，他表示，台中市立委選舉開出亮眼成績，朱立倫對於國民黨能重回國會最大黨功不可沒，他全力支持朱繼續留任黨主席。

顏文正表示，在這次總統、立委選舉中，朱立倫全力支持台中聯合競選總部，在朱領軍之下，國民黨在台中締造了「6＋2」的立委佳績，或許總統選舉結果未能盡善盡美，但能收復藍營過去的立委席次，且立委選舉是國民黨12年來表現最好的一次，朱立倫的付出與努力有目共睹。

顏文正強調，他支持朱立倫留任黨主席，目前當務之急是必須要穩定在野力量，並持續為民眾爭取建設、拚經濟。

國民黨台中市民眾服務社理事長郭元瑾也表示，朱立倫若辭去黨主席，黨內勢必要再舉辦補選，在此危急時刻，補選主席是撕裂自己、形同自殘，關鍵時刻國民黨更應該團結、凝聚並穩定在野監督能量，為國家發展而努力。