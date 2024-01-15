全國住宅價格指數年增率。（內政部提供）

全國房價還在漲，根據內政部最新發布，去年第3季住宅價格指數為133.18、季漲1.82％，已經連續21季上漲，不過，近5季漲幅收斂、單季漲幅均未突破2％，六都中以台南市漲勢延續最久，已經連22季上漲，台中則連漲21季，新北市與桃園市則連續18季上漲，此外，去年第1季率先轉跌的台北市、高雄市，則僅出現1季微跌後，已連續兩季上漲。

根據最新發布的去年第3季六都住宅價格指數，台北市115.31、季漲0.96％，新北市127.56、季漲2.35％，桃園市138.45、季漲2.70％，台中市143、季漲2.14％，台南市145.61、季漲1.53％，以及高雄市133.64、季漲0.69％。

內政部表示，第3季住宅指數即便維持上漲，但從年變動率趨勢觀察，年增約5.42％，較上季年增幅5.51％微降，而且全國住宅價格指數年增幅自2022年第2季高點10.27％，已連續5季下修，顯示房市漲勢持續趨緩。

另外，內政部15日發布2023年第3季全國房價負擔能力指標，其中全國房貸負擔率為42.25％，續創歷史新高，房價負擔能力持續在「偏低」等級。而全國房價所得比為9.86倍，也同樣寫下歷史新高紀錄，相當於民眾要不吃不喝將近十年才能買房。