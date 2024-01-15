迎向2050年全球淨零碳排，為加速轉動ESG綠色循環經濟，momo積極建立「循環包裝生態圈」，全力推進網購包材循環再利用。2023年第3季更啟動「momo綠活會員」計畫，祭出「優先使用循環袋配送」、「訂單商品集中到貨」、「綠活優惠搶先報」及「ESG標章小學堂」四項服務，提供消費者減碳物流新選擇，齊力推動綠色循環行動腳程，momo綠活會員上線至今4個月，已號召超過29萬名會員加入響應備受肯定。

富邦媒表示，公司積極朝向低碳轉型邁進，momo「循環袋」於2020年領先同業研發上線，致力實踐塑膠源頭減量與循環理念，2023年在綠活會員計畫帶動下，促進循環袋回收率月增95%，在全民網購時代下，為加速拓展「momo循環包裝生態圈」，讓消費者回收循環袋更便利，momo積極開拓循環包材的回收通路，繼攜手中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及「美廉社」合作回收循環袋，今年再迎「台灣大哥大」加入回收服務新據點，目前全台回收站點總計近萬個，可望為momo綠色包材循環再進一哩路。

此外，momo號召消費者一同踏上綠色循環網購旅程，只要兩步驟輕鬆加入「momo綠活會員」，即可優先享循環袋配送服務。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年12月合併營收約97.3億元，創下今年單月次高，亦是歷年同月新高，累計112年第4季合併營收逾328.4億元，為單季歷史新高，累計112年合併營收約1092.4億元，年增5.6%，再創歷年新高。