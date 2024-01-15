雲林縣政府15日在縣府舉辦「113年度雲林縣青年創業補助金」記者會，宣布今年度青年創業補助金正式開跑，即日起至明年2月29日開放受理申請，針對20至40歲設籍雲林的創業青年，提供最高補助30萬元「微創型」及最高補助200萬元「專案型」的創業資金補助，希望透過創業讓青年長留雲林。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣的青年創業補助金不是貸款，而是能夠提供青年更實質的創業協助，青年創業補助金自2022年實施後獲得熱烈迴響肯定，自今已成功幫助22名青年在農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域實現其創業構想，也激發留鄉深耕的決心與信心。

謝淑亞說，為擴大服務可及性與近便性，縣府特別設立「撫錢51House雲林青年創業基地」，截至目前已提供免費諮詢超過211小時、免費辦公空間使用逾220小時，從資金到專門業師輔導，以及創業交流等各項資源串接，提供青年朋友完善且周全的創業環境。

允能風力發電公司董事長顧賢鉉提到，青年創業會面臨很多挑戰，因此特別捐贈1億元作為雲林青年創業補助金，期盼在企業、政府及學界三方齊心合作下，幫助在地及返鄉青年成功創業，雲林需要青年朋友們一起努力，開創新的未來。

縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，為讓民眾快速了解創業補助金的申請方式及相關規定，本月規畫多場青創補助金巡迴說明會，也安排1場線上說明會，另外還有創業知能課程，不僅提供青年創業資金，更以「保母式陪跑」由專人輔導，讓青年在創業路上不孤單。