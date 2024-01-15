台北市大同分局延平派出所昨（14）日晚間23時37分許，接獲110通報長安西路上有打架糾紛情事，立即派遣快打警力前往處理，前往過程中有警車遭計程車衝撞，所幸無人受傷，計程車、警車車頭損傷，其餘警力到場，將酒後鬧事的羅男逮捕，依法送辦。

警方表示，昨（14）日晚間23時37分許，長安西路上有打架糾紛情事，警方駕駛警用汽車閃警示燈鳴笛行經長安西路與塔城街口時，與計程車司機蕭姓駕駛發生擦撞，兩造均送醫檢查治療，所幸並無大礙，相關駕駛人經檢測均無飲酒，至於詳細的肇事原因有待調查。

另外，其餘警力到場後發現一醉男正對倒地民眾動手，警方立即壓制該男子。經瞭解為洪姓民眾在店外遭羅姓醉男動手攻擊，警方當場依刑法傷害罪現行犯將羅姓男子逮捕，依法送辦。

大同分局呼籲，民眾飲酒後如有脫序之情事，警方必查明嚴辦，有效確保轄區治安平穩。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。