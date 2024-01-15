台灣遭到諾魯突襲式斷交。（照片讀者提供）

總統大選剛落幕，太平洋島國諾魯今無預警宣布與我斷交，前中廣董事長趙少康直言，諾魯突襲式宣布與我國斷交，罔顧與我國邦誼，至感遺憾，喊話賴清德，未來承擔台灣外交、兩岸高危險期，治國不能光靠口號，要有能力應對危機，「凍結台獨黨綱」是賴清徳拆除兩岸、外交危險引信的第一步。

趙少康指出，總統大選競選期間，我曾一再呼籲，大陸政策應為外交政策的上位政策，馬英九前總統執政時期，兩岸「外交休兵」，證實是開拓我國外交空間的務實路線，但蔡英文政府及賴清德一再模糊操弄兩岸關係為國與國關係，蔡英文任內邦交國斷了10國，蔡英文的外交路線走不出去，中華民國的外交空間面臨窒息。

趙少康表示，中共已經一再警告台獨當選會有麻煩，最後可能是戰爭，但至少40％的選民聽信民進黨不予理會，全體只有一起承受。依他對形勢的判斷，這只是開始，還會有更糟的，義和團最後的結果，希望不會落到我們身上。

趙少康強調，標榜「務實的台獨工作者」，賴清德以雙少數當選總統，我要鄭重提醒賴清德，未來承擔台灣外交、兩岸高危險期，治國不能光靠口號，要有能力應對危機，「凍結台獨黨綱」是賴清徳拆除兩岸、外交危險引信的第一步。