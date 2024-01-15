清境農場指出，國民賓館、青青草原的緋寒櫻盛開，富士櫻、粉紅佳人接力綻放，賞花期到3月。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

遊客說，綿羊在櫻花樹下低頭吃草一起入鏡，形成可愛的櫻花美景。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場表示，寒假起3個月大的瓦萊黑鼻羊寶寶將在青青草原天天亮相與遊客相見歡。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

台版櫻花最前線預測賞櫻勝地九族文化村的八重櫻24日花況約5％，2月8日滿開。（九族文化村提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村推出20日至2月9日寒假限時優惠，每人入園優惠780元，省120元。（九族文化村提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉清境農場的緋寒櫻盛開了，桃紅色櫻花林隨風搖擺，還有各種山鳥穿梭花叢間喝花蜜，及可愛的綿羊圍繞，即日起迄3月中旬，緋寒櫻、富士櫻、粉紅佳人接力綻放。台版櫻花最前線預測賞櫻勝地九族文化村的八重櫻24日花況約5％，2月8日滿開。

清境農場指出，國民賓館、觀山牧區及青青草園栽種上千棵櫻花，包括緋寒櫻、富士櫻、粉紅佳人及吉野櫻等，目前緋寒櫻已經盛開，其他品種櫻花接力綻放，花期大約到3月，知名卡通《笑笑羊》原型瓦萊黑鼻羊已在清境落地生根繁衍後代，寒假起3個月大的瓦萊黑鼻羊寶寶將在青青草原天天亮相與遊客相見歡。

遊客說，清境農場有得天獨厚的高山美景，還有超人氣的動物明星綿羊，近期草原的緋寒櫻盛開，綿羊在櫻花樹下低頭吃草一起入鏡，形成可愛的櫻花美景。

另中央氣象署公布了今年的櫻花花期預測，台版櫻花最前線預估九族文化村櫻花較往年提早約16天、25日綻放，2月2日進入盛開賞花期開始，2月8日左右滿開。

九族文化村透露，依照櫻花樹的花苞狀況觀察，今年可望迎來盛大的花況，首波由桃紅色八重櫻打頭陣，接續農曆春節期間由粉紅浪漫的富士櫻、吉野櫻，還有潔白無瑕的台灣雪櫻，年後將邀請日本櫻花親善女王來訪，展開台日櫻花文化交流。

九族文化村推出20日至2月9日寒假限時優惠，每人入園優惠780元（原價900元），呼籲民眾趁年前出遊，避開春節行春人潮，盡情賞櫻、搭乘日月潭纜車、暢玩遊樂設施一票到底。​另也針對櫻粉推出記名花季票卡2200元，2月1日至4月30日享無限次數入園。