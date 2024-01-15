大陸魔性抖音歌曲「我姓石」在各個社群平台爆紅。原唱《顧夕》近日表示，各地文旅局為了拍攝觀光宣傳影片，都邀請他去配音旁白，短短2天內就錄了上百個配音，令他崩潰直呼，「麥克風都冒煙了！」

根據大陸媒體《封面新聞》報導，東北哈爾濱冬季旅遊爆紅後，各地文旅局祭出多種行銷手法的話題，熱度居高不下。顧夕表示，自己成了這次競爭中最累的人，因為聲音爆紅，各地文旅局都找上他來配音，已經忙翻了。

先前宣傳短片曝光後，顧夕魔性的配音讓不少網友質問，「到底是誰一直到處配音？」配音的節奏如同《我姓石》般魔性，「我姓蘇，大江蘇，水韻江蘇不服輸，功名深藏我必護。我姓蘇，大江蘇，大江大湖安康富庶榮華圖……。」

顧夕曬出電腦桌面滿滿的音檔，直呼自己一錄1天就是10幾個小時。不過也引起兩派網友討論，有人認為，很有趣也很搞笑，「不得不說這個影片確實是很吸引人的。」另一方則認為，作為一個城市的宣傳短片，卻用抖音歌，「這歌真的讓人反感，文旅局再想想吧！太降級別了。」