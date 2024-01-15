韓國是全球最大記憶體晶片製造商三星電子，以及SK海力士的所在國，這次中央政府擴大賦稅減免與給予支持，就是要再提升晶片、顯示器以及電池等，部分高科技產業的競爭力。

尹錫悅表示，當自己在跟其它國家領導人交換意見時，講到最多的話題，就是韓國的超級偶像BTS防彈少年團，以及半導體產業。韓國計畫將在首爾南部的龍仁市打造一個大型半導體生態圈，這個可能是全球最大的高科技晶片製造園區，將吸引半導體設備與IC設計業者。

尹錫悅指出，預計該生態圈的初期投資金額為622兆韓元，約4,708.2億美元，並要在20年內創造至少300萬就業機會，韓國政府將投入一切可能的資源來支持，贏得這場晶片大戰

2023年元月期間，韓國政府曾公布一項計畫，為在韓國國內投資的半導體公司，可享受巨額的稅收減免，此獎勵計畫將於2024年結束。尹錫悅表示，這項晶片投資賦稅減免活動預計今年到期，但會延續下去，繼續減免投資賦稅。

反駁此稅收抵免計畫將為大型企業提供更多優惠待遇的尹錫悅說，從長遠的角度來看，增加半導體投資將可帶來更多就業機會，以及更多國家稅收。韓國三星電子也表示，預計在2042年底將投資2,300億美元，給這個韓國的晶片研發基地。