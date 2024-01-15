群聯電子成立於2000年，在車用儲存控制晶片的研發成果斐然，不僅在去年成為全球第一家通過ASPICE CL3等級之eMMC控制晶片獨立供應商，其PCIe 4.0 SSD E22T 車用儲存方案更獲頒2024年度台灣精品獎。群聯電子除了持續研發新技術及維持業界領先地位外，也非常重視人才培育，並致力於員工福利的提升，不僅提供具業界競爭力的薪資以及各種軟硬體的福利措施以外，今年更將「員工持股信託」納入員工福利計劃，將員工轉化為股東，促進企業績效與員工利益結合，本次合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助同仁在工作打拼之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的制度規劃，達到共好多贏的永續精神。

第一銀行已連續三屆獲多元信託創新獎–「員工福利信託創新獎-優質獎」的肯定，協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境。