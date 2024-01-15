台北市政府15日上午，針對北市內科企業宏明建設贈YouBike站與15輛YouBike，供周遭上班族使用一事舉行捐贈儀式記者會。台北市長蔣萬安除了表達感謝外，也希望未來能持續透過公私協力、結合ESG計畫，繼續推廣綠運輸。而被問到Youbike前30分鐘免費何時上路？蔣萬安也表示，一上任後就一直在溝通規畫，也會在預算審議告一段落後正式對外宣布。

蔣萬安15日上午參與捐贈儀式記者會，會前被問到「Youbike前30分鐘免費」政策何時上路？蔣萬安則表示，上任後一直都有在規畫、溝通，而由於目前台北市議會正在召開臨時會，並且審議相關預算，預計在審議告一段落後，就會正式對外宣布。

蔣萬安表示，針對Youbike綠運具發展，去年增加了3280台車輛後，今年預計會再增加6000輛，希望減少缺車的情況，讓民眾可以有更好的借車使用體驗。

蔣萬安強調，為了紓解內科交通問題，過去一年間，內科的Youbike站點也從原本的20站增加到了42站，平均每日使用次數增加了4成，提升了整體Youbike綠運輸的使用率，「很感謝民間企業願意捐贈Youbike，希望透過公私協力、結合ESG推廣計畫，持續推廣綠運輸。」

宏明建設董事長陳啟宏表示，希望藉由捐贈的方式拋磚引玉，帶動更多企業共襄盛舉，除了促成綠能產業，也希望大家多多利用大眾運輸，減少環境受到污染。

交通局說明，去年「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」中，鼓勵員工使用YouBike也是其中一環，因此企業響應捐贈YouBike站，不僅是一種社會ESG責任的體現，也能大幅增加租借站可及性及民眾便利性，欲捐贈者可於台北市政府市民服務大平台網站線上申請，後由交通局辦理現勘確認後，由公共自行車經營廠商完成設站、維管及後續營運。