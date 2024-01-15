共享經濟發威，共享車再添新兵，中租控股延伸短期租車「中租租車」品牌服務，新推出「URiDE」共享租車品牌。URiDE開展初期，將於台北市與新北市設立70處服務據點、逾100輛車，提供同站租還服務；大眾可以利用手機下載URiDE APP，加入會員，租車即可累積「U哩程」。

中租控股董事長陳鳳龍15日表示，藉由共享經濟，將車輛資源運用極大化，租還全程數位無紙化，助益整體環境減碳，以環保的產品服務，創造更綠（Green）的移動生活。

中租控股聚焦多元利基市場策略，落實業務多角化產品服務。2006年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務，2012年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，以滿足商務與旅遊等不同需求；2023年設立仲行智能行動公司，推出「URiDE」共享租車品牌，便利生活不用買車，也能輕鬆開車與用車。

民眾只要下載URiDE APP，在AI人臉及文字辨識技術下，智能科技審核迅速；以小時為單位的彈性計價方式，隨時支援用車需求，以滿足用車不受時間與地點的限制，省時又方便。

URiDE使用過程中，車輛配備網絡與藍芽的雙備援資源，避免收訊品質受到影響；不僅如此，把關乘車空間，提供舒適潔淨的車輛；即時車況偵測，掌握車輛狀況，保護行車安全；客戶全天候服務，協助處理用車大小事。

中租表示，URiDE品牌標章，運用組合字Ｕ（You，你）＋Ride（旅程），象徵每個人都能夠自在、沒有侷限，開啟屬於自己的一段移動旅程，與URiDE一起在整座城市自在穿梭。