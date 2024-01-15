桃市觀旅局執行「溪口部落觀光環境營造計畫工程」，盼刺激當地觀光與產業經濟。(桃市觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區溪口部落位於大漢溪上游河階台地，故總統蔣中正認為很像故鄉大陸浙江省奉化縣溪口鎮，因此得名並譽為第二故鄉，市府觀光旅遊局認為該部落具有觀光潛力，將執行觀光環境營造計畫工程，整修既有步道並於沿線設置休憩設施與導覽牌，爭取遊客停留在溪口部落時間刺激當地觀光，預計今年6月底完工。

觀旅局長周柏吟指出，復興區新溪口吊橋完工後，遊客可由角板山透過步道前往溪口部落，另石門水庫大壩碼頭與阿坶坪碼頭也規畫藍色公路，遊客也可搭乘遊艇來回，讓溪口部落成為石門水庫串連角板山、羅浮等北橫景點重要節點，具有觀光發展潛力，這次執行工程，進一步優化整體環境及服務，期盼發揮串連各風景區的功能。

他說，溪口地區有豐富天然資源及人文特色，尤其在地是原住民部落，有許多原住民景點、美食、住宿及體驗，除新溪口吊橋外，還有溪口碼頭公園、小米文化基地、溪口文化廣場、環湖步道及竹林步道等，透過改善工程將各景點串連，也希望由在地部落經營管理，讓遊客深度體驗部落，促進在地經濟發展。

「溪口部落觀光環境營造計畫工程」獲交通部觀光署補助，全案經費1200萬元，改善內容包含整修既有步道並於沿線設置休憩設施及導覽指標牌，並於危險區段增設安全護欄、改善鋪面品質等方式提升步道整體舒適度及安全性，重新整理重要節點環境，以提升整體遊憩服務品質。周柏吟說，透過工程改善，並結合部落文化導覽及探索，希望增加遊客停留旅遊時間至少1.5小時，成為吸引各地遊客來桃園旅遊亮點的新區域。